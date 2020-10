Was gevonden kapitaal aan ’Goudkust’ Kinderdijk van Postcodeloterij?

De Lekkade, sinds 2004 ook bekend als de Goudkust van Kinderdijk. Ⓒ De Telegraaf

KINDERDIJK - De vondst van een groot geldbedrag in het huis van een als kluizenaar te boek staande overledene is het gesprek van de dag in het pittoreske molendorp Kinderdijk. „Als je geen geld uitgeeft, kan je veel sparen.”