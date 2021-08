Verdachte zaak fatale mishandeling Mallorca voorgeleid

Volgens het Openbaar Ministerie was hij mogelijk betrokken bij twee geweldsincidenten in de vroege ochtend van 14 juli in de Spaanse badplaats El Arenal. Het OM verdenkt hem van tweemaal poging tot doodslag omdat hij twee slachtoffers op en tegen het hoofd zou hebben geschopt.

De verdachte was met een vriendengroep op vakantie op het Spaanse eiland waar ruzie werd gezocht met andere vakantiegangers. Een 27-jarige man uit Waddinxveen werd daarbij dusdanig mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Dit gebeurde tijdens de tweede vechtpartij, op de boulevard. Eerder was er ook al ruzie in een horecagelegenheid.

Na de incidenten vertrok de groep op één persoon na snel naar Nederland. Een van de jongens bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren. Hij werd uiteindelijk opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar werd daarna vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.

Het Spaanse onderzoek is recent overgedragen aan justitie in Nederland en zij heeft woensdag de eerste verdachte opgepakt. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.