Statenlid BBB in Groningen stapt op na ophef om tweets

In een persverklaring meldt de boerenpartij dat Schipper om persoonlijke redenen vertrekt. „Mijn persoonlijke omstandigheden, met name mijn gezin en de zorgtaken voor mijn familie vragen op dit moment al mijn tijd en energie. Daarnaast heb ik ook een drukke baan en het Statenwerk legt daar nog een extra druk op. Het is echt even nodig dat ik een stapje terug doe en de komende tijd me op mezelf ga focussen”, aldus het Statenlid in de verklaring.

„Kor is een ontzettend spontane en integere kerel, en bracht in de fractie altijd zijn eigen enthousiaste inbreng en expertise”, stelt Moes. „We vinden het erg jammer dat Kor weggaat maar we hebben respect voor zijn keuze.” Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Schipper kreeg het onlangs op Twitter aan de stok met journalist Chris Aalberts en noemde hem een ’rat’ en levensgevaarlijk. De Groningse nieuwssite Sikkom dook in het verleden van Schipper op Twitter en kwam tot de conclusie dat het Statenlid onder meer in complotten over bijvoorbeeld het World Economic Forum (WEF) geloofde.