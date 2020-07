Fors hogere straf voor Roy B. na dood Orlando Boldewijn (17)

Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Orlando bijstaat, laat weten ’heel tevreden’ te zijn met de veroordeling. „Dit doet recht aan de zaak en vooral recht aan Orlando”, aldus Diekstra.

Orlando Boldewijn had die bewuste avond een seksdate in de Haagse wijk Ypenburg met B. De twee hadden via de homo-datingapp Grindr afgesproken op de zelfgebouwde visboot van B. Na afloop zou B. Orlando hebben afgezet aan de wal, zodat hij met het openbaar vervoer naar huis zou kunnen. Daar kwam hij echter nooit aan. Ruim een week later werd, na een anonieme tip, zijn lichaam gevonden in het water.

Tegen de politie verklaarde B. dat hij Orlando in het ijskoude water had zien spartelen, maar niets had gedaan. Die verklaring trok hij later weer in. Hij zou in paniek zijn geweest en niet hebben geweten wat hij moest doen. Daarna zou hij zijn gaan slapen.

Maar volgens de rechter was de verdachte niet dusdanig in paniek dat hij niets meer kon ondernemen. De rechtbank stelt dat B. Orlando heeft horen schreeuwen en in het water heeft zien liggen. Ook heeft de verdachte tijdens de vermissing van Orlando het onderzoek gefrustreerd, door te gaan vissen op de plek waar later Orlando werd gevonden, aldus de rechter. „Ook hield hij al die tijd zijn mond.”

De rechtbank acht daarom bewezen dat B. schuldig is aan mishandeling met de dood tot gevolg. „B. heeft bewust het risico genomen dat Orlando zou verdrinken.” Volgens de rechter zou er zeker een kans zijn geweest dat Orlando het overleefd had, wanneer B. wél 112 had gebeld.