Kamer: steunpakket op de schop

Vanwege de ’gedeeltelijke lockdown’ heeft het kabinet al besloten om een half miljard extra uit te trekken om onder andere horecabedrijven en de evenementensector te helpen. Het debat over deze extra hulp komt op een onhandig moment, want het kabinet staat op het punt om weer harder in te grijpen. Daardoor dreigen nog meer sectoren in grote problemen te komen.

„Het is een ingewikkeld moment om een debat te voeren”, zegt VVD-Kamerlid Thierry Aartsen. „De meeste Nederlanders zetten zich schrap voor de persconferentie. Het voelt een beetje alsof het aanvullend pakket alweer een beetje achterhaald is.”

De liberaal zet de deur op een kier voor extra steun. Hij wil dat het kabinet na bekendmaking van de nieuwe maatregelen in gesprek gaat met vakbonden en werkgevers om te kijken of er meer of minder nodig is. „We weten het antwoord waarschijnlijk al: het zal meer moeten zijn.”

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wil dat het steunpakket onder de loep wordt genomen: „We moeten naar alles weer kijken. Dat hangt af van de inhoud van het pakket wat nu komt.”

Versoberen

Het kabinet is van plan om vanaf januari het grote steunpakket te versoberen. Dat is nog bedacht tijdens de relatief rustige ’coronazomer’. Het kabinet is van plan om in december een knoop door te hakken over het wel of niet versoberen van de hulp. De oppositiepartijen vinden dat te laat en willen nu al zekerheid voor ondernemers en werknemers.

„Dit is niet het moment om meer onzekerheid te creëren”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. De PVV stelt dat er geen tijd te verliezen is. Kamerlid Léon de Jong: „De versoberingen moeten van tafel.”

Regeringspartij VVD wil nog even de persconferentie afwachten. Aartsen schept wel al verwachtingen: „De kans dat die versoberingen doorgaan zal heel, heel erg klein zijn. We willen eerst horen welke maatregelen er komen en het in den brede bekijken.”

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zegt na de vele wensen van de Kamer: „We willen daar heel snel op terugkomen.” Hij stelt dat er meer nodig is, maar wijst wel op de bestaande regelingen die meebewegen als het omzetverlies van een bedrijf groeit. „Dat zit al in het pakket. Is er meer nodig? Daar gaan naar kijken en in alle eerlijkheid zijn we daar zondag al mee begonnen.”