Vader redt dochters uit brandende woning, agent ontroerd: ’Angstige blik in hun ogen’

De politie kreeg een ernstige melding binnen over een woningbrand aan de Mieredikhof in de Brabantse plaats. Zeker vier brandweerauto’s, drie ambulances en diverse politie-eenheden werden erop afgestuurd. De brand was beneden uitgebroken, vermoedelijk door kortsluiting van een oplader in een stopcontact.

De vader wist zichzelf en zijn twee kinderen in veiligheid te brengen, maar ademde daarbij wel veel rook in. Het gezin is met de ambulance voor verder onderzoek en verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Ook twee agenten zijn met ademhalingsproblemen ter controle langsgegaan.

Hondje zoek

Een aanwezig hondje is door de stress ontsnapt en is nog zoek. Op sociale media gaan oproepen rond om uit te kijken naar de viervoeter. Een hamster is door de brandweer gered en is bij buurtbewoners opgevangen. De schade aan de woning is enorm. Het huis is verder onbewoonbaar. Directe omwonenden zijn tijdens de brand geëvacueerd.

Een agent schreef vanmorgen een relaas over wat hij zag bij aankomst, een ’rode gloed en de vlammen’ die uit de voorgevel slaan. „We rennen samen met onze andere collega’s naar de woning en zien twee kleine meisjes voor de woning staan, beiden met enkel een dekbed omgeslagen. Mijn collega en ik pakken de kids op en rennen weg van het gevaar. Bij een behulpzame overbuurvrouw kunnen we de kids even veilig onderbrengen. Vader moeten we de woning uit schreeuwen en hij luisterde daar gelukkig naar. Strompelend onder een dik rookgordijn komt hij naar buiten. Gelukkig ook hem in veiligheid kunnen brengen.”

