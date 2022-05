Meer beveiliging in Jeruzalem om begrafenis Al Jazeera-journalist

De begrafenisstoet in de Oude Stad zal naar verwachting duizenden rouwenden trekken. De 51-jarige Abu Akleh was een zeer bekende verslaggever. Ze was een Palestijnse christen geboren in Oost-Jeruzalem. Daar wordt ze op een begraafplaats naast haar ouders begraven.

Haar lichaam is al in Jeruzalem aangekomen. Onderweg trok de kist veel bekijks. Op de afscheidsceremonie een dag eerder in Ramallah kwamen duizenden mensen af en ook toen stonden mensen langs de route die de met een Palestijnse vlag bedekte kist aflegde. Rouwenden hadden toen onder meer bloemen en foto’s van Abu Akleh bij zich. Dit snelle afscheid leidde tot argwaan bij de Israëli’s, die liever eerst pathologisch onderzoek hadden laten doen naar de toedracht van het incident.

De journaliste stierf toen ze verslag deed van een inval door het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever. De militairen hebben vrijdag hun invallen rondom de stad Jenin hervat, als respons op eerdere aanslagen in Israël. Abu Aklehs dood zorgt voor een verdere toename van de al opgelopen spanningen tussen de Palestijnse en Israëlische autoriteiten, die elkaar de schuld geven van het overlijden. Ook de Qatarese nieuwszender Al Jazeera houdt Israël verantwoordelijk voor de dood van Abu Akleh. De Israelische regering verwerpt die beschuldiging en roept op tot een gezamenlijk onderzoek naar de precieze toedracht. De Palestijnen gaan niet akkoord met een gezamenlijk onderzoek.