Vliegtuig bungelt op grote hoogte: angstige zeven uur voor inzittenden

Het duurde zeven uren voordat het duo uit het toestel op dertig meter hoogte werd gered. Reddingswerkers wisten het toestel met een hoogwerker te bereiken.

In het toestel zaten een 65-jarige piloot en zijn 66-jarige passagier. De twee werden met ernstige onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zijn niet in levensgevaar.

Door de vliegcrash kwamen duizenden huizen in de omgeving lange tijd zonder stroom te zitten. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het moment van de crash was het mistig in de regio.