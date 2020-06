Gevonden lichaam is van vermiste surfer Mathijs

Dat bevestigt de politie. „Identificatie heeft uitgewezen dat het lichaam dat vanmorgen werd gevonden bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen van de 23-jarige vermiste surfer is. Zijn familie is in kennis gesteld.”

Bij Scheveningen kwamen op 11 mei vijf surfers om het leven nadat ze terecht kwamen in een dikke laag schuim. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken die maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden een dag later geborgen. Het stoffelijk overschot van de vijfde surfer dreef weg tijdens een bergingspoging

Verschillende zoekacties leverden nooit iets op tot vanmorgen. Na een melding van twee wandelaars gingen hulpdiensten zoeken en kon het lichaam van de student geborgen worden. Laag water en een andere wind hebben hierbij vermoedelijk geholpen.

Enkele toeschouwers van de bergingswerkzaamheden in Scheveningen lieten weten opgelucht te zijn voor de nabestaanden.