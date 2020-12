67 mensen onterecht positief tijdens kerst

Binnenland

Onhygiënische commerciële teststraat moet schoner

Een commerciële coronatester dreigt een dwangsom te krijgen omdat de hygiëne niet in orde is. Als Coronatestservice zijn zaakjes niet op orde heeft, volgt een dwangsom van 10.000 euro per week, met een maximum van 40.000 euro. Coronatestservice heeft testlocaties in Utrecht, Almere en Badhoevedorp, ...