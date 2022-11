'Berghuis naast Frenkie tegen Senegal'

Weer een nieuwe voetbalpodcast Kick-off met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee.Het wordt een spannende week Europees voetbal. Behoudt PSV zicht op overwintering uit bij Monaco? Kan Feyenoord weer imponeren bij Union Berlin? En bereikt Ajax bij Borussia Dortmund al de knock-out fase van de Champions League?De heren blikken vooruit. De vraag is ook of het rustig blijft in en rond de stadions. Want de laatste tijd is er veel supportersgeweld. Driessen pleit ervoor om uitsupporters sneller te weren, ook geeft hij aan wat er allemaal speelt in de stadions.Driessen en Verweij prijzen Ajax-coach Erik ten Hag, omdat hij zich in tegenstelling tot anderen wel durft uit te spreken bij lastige kwesties met supporters.Ook komt de vraag aan bod of Ajax er goed aan zou doen Christian Eriksen over te nemen van Inter. Vanwege zijn defibrillator mag hij niet meer in Italië spelen.Verder in Kick-off: wat is er aan de hand met de verdediging van PSV, en is Robert Maaskant een serieuze kandidaat als nieuwe algemeen directeur bij Feyenoord?

Meer