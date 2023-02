50-jarige man loopt meerdere gezichtsbreuken op bij carnaval in Kaatsheuvel

In het feestgedruis in Kaatsheuvel liep het flink uit de hand. Twee mannen, van 20 en 35 jaar uit Kaatsheuvel, zijn niet lang na de vechtpartij door agenten aangehouden. Eenmaal in het ziekenhuis werd vastgesteld dat het slachtoffer onder meer een gebroken neus en een breuk onder het oog bleek te hebben opgelopen. De twee verdachten zijn na verhoor zondag weer in vrijheid gesteld, maar blijven wel verdachten in de zaak.

„Dit incident gebeurde in enkele minuten. Jammer dat het is gebeurd, want het feest is op dit incident na goed verlopen”, laat de cafébaas weten na vragen van Brabants Dagblad. De politie zoekt getuigen van de vechtpartij die zaterdagavond rond 22.30 uur uitbrak.

Lastpak in Tilburg

Een Tilburgse man van 39 jaar werd zondagavond opgepakt omdat hij in gevecht wilde met horecapersoneel aan de Heuvel in Tilburg. Ook bij zijn aanhouding bleef de man agressief, meldt de politie.

De man zorgde eerder op de avond al voor overlast en moest toen van de politie het centrum van Tilburg verlaten. Omdat hij de instructies niet opvolgde, werd hij direct aangehouden. Zodra hij in een politiebus was gezet, begon de man een agent te schoppen en in het gezicht te spugen.

De agent heeft aangifte gedaan. De man zit nog vast.