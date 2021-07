Een heel weekend druk met een festival dat er nooit is geweest

Jeroen van Broekhoven van het Secret Forest Festival. Achter hem wordt het hoofdpodium afgebroken. Ⓒ Harry Tielman

Groningen - Geen rommel, geen uitgesleten dansvloeren én geen volle kassa’s. Organisator Jeroen van Broekhoven van het Secret Forest Festival in Stadskanaal had alles nog maar net opgebouwd of hij kon het weer afbreken. „Ik ben het hele weekeinde nog druk met een festival dat er nooit is geweest.”