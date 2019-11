’Usman Khan wilde vóór aanslag London Bridge nog deradicaliseren, maar kreeg geen hulp’

Raadsman Vajahat Sharif zegt volgens de BBC dat het niet lukte om specialistische hulp bij het deradicaliseren te regelen terwijl zijn cliënt nog vastzat. Hij noemt dat een gemiste kans. „Want als iemand vastzit, terugkijkt op zijn criminele gedrag en inziet dat dat fout was, dan is dat het ideale moment om zijn denkwijzen bij te sturen.”

Khan behoorde tot een groep moslimextremisten die in 2012 werden veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Ze hadden schuld bekend aan het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de autoriteiten hadden ze onder meer gesproken over het voorbereiden van een bomaanslag op de beurs in Londen en het opzetten van een trainingskamp voor jihadisten.

Khan kwam vorig jaar voorwaardelijk vrij. Het is nog onduidelijk wat hem deed besluiten vrijdag om zich heen te steken terwijl hij een nepbomvest droeg. De politie schoot hem uiteindelijk dood.

Dat gebeurde nadat een omstander zich had opgeworpen als held van de dag. Deze James Ford zou het mes van de aanslagpleger hebben afgepakt. Ford werd eerder veroordeeld tot levenslang omdat hij een 21-jarige vrouw genaamd Amanda Champion vermoordde.

Bekijk ook: Held die terrorist Londen uitschakelde blijkt moordenaar

Chaos

De politie kwam vrijdagmiddag rond 14.00 uur massaal in actie na meldingen van een steekpartij op de London Bridge in het centrum. Daarbij werden vijf mensen gestoken. Op enig moment kwam ook een melding over een mogelijk explosief, dat de terrorist bij zich had. Daarom werden speciale eenheden naar de brug gestuurd.

Terwijl de dader in bedwang werd gehouden door omstanders, besluit een politieman op enig moment te schieten. Dat is te zien op video’s die circuleren op sociale media. Op dat moment is gegil te horen.

Verschillende ooggetuigen hebben zich uitgesproken over het incident. „Een politieagent kwam naar me toe en zei: zet je motor uit, kom uit je auto en ren! Ik keek op en zag een meute mensen op me af komen. Eén vrouw was aan het huilen”, aldus Mustafa Salih (62) tegen de BBC.

IS eist verantwoordelijkheid op

De verantwoordelijkheid voor de terroristische steekpartij is opgeëist door terreurorganisatie IS. Dat deed IS via persbureau Amaq. Dat kon geen enkele vorm van bewijs overleggen.

Al jaren is bekend dat IS vaak aanslagen opeist, ook wanneer uiteindelijk blijkt dat de vork heel anders in de steel zit. Volgens analisten werd op die manier lange tijd een beeld gecreëerd van een zeer machtige, overal aanwezige groepering. Dergelijke beeldvorming zou hebben bijgedragen aan de aantrekkingskracht en opkomst van het kalifaat. Ook nu de terroristische ’staat’ is gemarginaliseerd, wordt die strategie mogelijk doorgezet.