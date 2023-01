Premium Het beste van De Telegraaf

Jongen komt om bij ongeluk nadat hij bestuurder (20) vraagt om zachter te rijden: ’Pijnlijk’

Door Jeannine Verhagen

Van de auto bleef na de crash weinig over. Ⓒ Archieffoto GLOCAL Media

JULIANADORP - Vlak voordat de auto van de nu twintigjarige J.A. in de berm belandde en in een slip raakte op de Zanddijk in Julianadorp, schreeuwden zijn twee inzittenden dat hij moest stoppen met te hard rijden. A. gaf geen gehoor aan hun smeekbede en reed tussen de 130 en 143 kilometer per uur op de weg, waar hij maar vijftig kilometer per uur mocht rijden.