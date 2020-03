Kleuterjuf gaat viraal met deze bezorgde boodschap aan Rutte

„Ik kon u niet meteen schrijven, want ik moest eerst de tafels van mijn kleuters schoonmaken en mijn papierbak legen, die volzat met papieren zakdoekjes, want dat doet de schoonmaak helaas niet.” Van Pernis geeft aan inmiddels keelpijn te hebben. „Geen zorgen, meneer Rutte, ik ben er maandag weer!” De vrouw beschrijft in detail waarom ze zichzelf ongerust maakt. „U zegt dat de kinderen niet heel ziek worden. Dat is fijn, maar ze dragen het virus wel over. Op mijn collega wiens schoonmoeder door chemo geen weerstand heeft. Op die andere kleuter wiens moeder huisarts is of op onze partners die in ziekenhuizen werken of komen.”

’Afstand houden. Hoe dan?’

De juf besloot in het toetsenbord te klimmen nadat donderdag de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus bekend werden gemaakt. „Twee meter afstand houden van een kleuter, hoe dan? Wat nu als Jantje valt? Hoe kan ik hem troosten zonder een arm om hem heen te slaan? Wat zeg ik tegen Saar als ze me doodmoe een knuffel komt geven. Niet doen Saar, want ’Het Virus.’ Dat snappen ze niet. Wel voelen ze zich afgewezen.”

Kleuterjuf Van Pernis vertelt aan Omroep Gelderland dat ze blij is met de aandacht die haar open brief krijgt. Ze hoopte met het bericht mensen met dezelfde mening een stem te geven. „Ik kreeg een beetje het idee dat wij basisscholen een kinderopvang zijn. En dat zijn we niet. We zijn een onderwijsinstelling.”

Nieuwe maatregelen rondom corona

De maatregelen die de overheid gisteren bekend maakte zijn als volgt: