Boze Trump: het Hooggerechtshof heeft ons in de steek gelaten

Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich in de steek gelaten door het Hooggerechtshof. Dat weigerde een zaak in behandeling te nemen die door Texas was aangespannen. Die staat klaagde dat vier belangrijke staten waar de Democraat Joe Biden won in de fout waren gegaan bij het wijzigen van verkiezingsprocedures.