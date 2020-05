Ollongren: Rusland stookt via sociale media over corona

Om welke groepen het precies gaat en wie daar de desinformatie zou verspreiden, laat de recent teruggekeerde minister in het midden. De misleidende informatie reikt niet veel verder dan de mensen die actief zijn in de groepen, is Ollongrens indruk.

Ook op Nederlandse sociale media doet misleidende informatie over het coronavirus de ronde. Rusland grijpt de pandemie aan om Europese landen tegen elkaar op te zetten, schrijft Ollongren verder in een brief aan de Tweede Kamer.

5G

Bedrog en gestook kunnen volgens de D66-politica, juist nu de coronacrisis veel van burgers vraagt, ernstige gevolgen hebben. Zo „heeft misleidende informatie over 5G bijgedragen aan de brandstichting van diverse zendmasten in de afgelopen weken”, aldus Ollongren.

Bekijk ook: Herstelde Ollongren neemt ook vicepremierschap weer op