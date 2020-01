’Geen opzet, maar een vergissing van Iran’

Brokstukken van de Boeing van Ukraine International Airlines die woensdag werd neergehaald vlak na vertrek uit Teheran. Ⓒ Bloomberg

AMSTERDAM - Dat Iran per ongeluk een Boeing van Ukraine International Airlines uit de lucht heeft geschoten is volgens de Nederlandse defensiedeskundige Peter Wijninga heel goed mogelijk. Wanneer dat het geval is, heeft het Russische afweersysteem dat de Iraniërs gebruiken volgens hem waarschijnlijk in de automatische stand gestaan.