Felle brand in geldfabriek van Franse centrale bank

Het onderkomen van la Banque de France, de centrale bank van het land, ligt in de wijk Chamalières. In het gebouw zit een fabriek waar bankbiljetten worden gedrukt. Het is niet duidelijk dat deel van het pand ook is getroffen door de brand.

Er werden zestig brandweerlieden ingezet, onder meer op hoogwerkers. Het vuur is inmiddels onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend.