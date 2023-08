Groeiend geloof in fantasiefiguren, vooral in buitenaardse wezens

Den Haag - Het geloof in spoken, geesten, engelen en kabouters is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit terwijl over het algemeen het geloof in paranormale verschijnselen onder Nederlanders in de afgelopen dertig jaar juist is gehalveerd.

Uit het onderzoek blijkt dat 55,6 procent van de deelnemers aan het onderzoek minstens in een paranormaal verschijnsel gelooft. Mogelijk hebben tv-series als X-files (links) daarmee te maken. Ⓒ ANP/HH, 123RF