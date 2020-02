Orang-oetan wil man redden uit water

De man was het water in gegaan om slangen, die een groot gevaar vormen voor de apen, te verwijderen. Maar omdat het water nogal modderig was en de stroming behoorlijk, had hij moeite om uit het water te komen.

Amateur-fotograaf Anil Prabhakar zag de redder naderen, zo laat hij weten aan CNN. „Ik zag een orang-oetan zijn kant opkomen en een hand naar hem uitsteken. Het leek net alsof de aap zei: ’Mag ik je helpen?’ Het was een heel emotioneel moment.”

De man nam de uitgestoken hand overigens niet aan. „Hij zei tegen mij: ’Het zijn wilde dieren, we weten niet hoe ze zullen reageren.’”

De foto van het moment die Prabhakar deelde op Instagram, kan inmiddels rekenen op 65.000 likes.