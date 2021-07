Bedrag inzamelingsactie Tanja Groen loopt op tot 1,2 miljoen euro

Het doel van de inzamelingsactie was om 1 miljoen euro op te halen voor de tip die leidt naar de opsporing van de sinds 1993 vermiste studente. Aan het einde van de Tijd voor MAX-uitzending stond de teller op 931.000 euro. Twee uur later maakte Simon Vuyk, bestuurslid van de stichting, in het programma Op1 bekend dat de 1 miljoen euro gehaald was. Het geld dat daarboven binnenkomt, wordt ingezet voor andere zaken die een gouden tip nodig hebben.

De zaak van de destijds 18-jarige studente van de Universiteit Maastricht kreeg afgelopen week meerdere keren aandacht nadat De Vries na zijn televisieoptreden bij RTL Boulevard was neergeschoten in Amsterdam. In de uitzending van MAX waren de kinderen van De Vries, Kelly en Royce, te zien. In een video bedankten ze voor alle steun die ze na de aanslag ontvingen en riepen ze op om samen „de droom” van hun vader te verwezenlijken om de zaak van Groen „en vele andere zaken tot een oplossing te brengen.”

Ook RTL Boulevard besteedde aandacht aan de zaak, in de aflevering van vorige week woensdag, die de dag na de aanslag volledig in het teken stond van De Vries. De uitzending werd zaterdagavond herhaald toen de reguliere live-uitzending vanwege een ernstige dreiging gericht aan de studio niet door kon gaan. De eerste uitzending werd door 1,3 miljoen mensen bekeken, naar de herhaling zaterdag keken 512.000 mensen volgens Stichting KijkOnderzoek. Naar de speciale Tijd voor MAX-uitzending keken 653.000 mensen.