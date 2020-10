Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland richting de 15.000

Ⓒ dpa

BERLIJN - Opnieuw is in Duitsland een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Zaterdag meldde het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, 14.714 nieuwe gevallen. Het aantal mensen dat overleden is aan de gevolgen van Covid-19 is gestegen tot 10.003.