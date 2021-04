Doorbraak: complotdenkende ’goeroe’ zit achter ontvoering Mia (8)

Frankrijk was al een week in de ban van de ontvoering. De achtjarige, die tijdelijk bij haar oma woonde, werd dinsdag 13 april op verzoek van haar eigen moeder tegen haar wil meegenomen door een groep complotdenkers. Een paar dagen later werd ze levend teruggevonden in het bijzijn van haar moeder in Zwitserland.

De 54-jarige Daillet-Wiedemann was even politicus van de Franse centraal-democratische partij Mouvement Démocrate (MoDém), maar leidt nu zijn eigen extreemrechtse beweging vanuit Maleisië. De beweging heeft slechts een doel: de Franse staat, die hij ’een dictatuur’ noemt, omverwerpen. Alleen zo zouden de Fransen korte metten kunnen maken met ’5G, massa-vaccinaties en pedofielen op de hoogste plaatsen’.

Op zijn website ’Renversement Gouvernement Français’ staan tips hoe je in het buitenland kan onderduiken en hoe je je kind thuisonderwijs kan geven. De Franse veiligheidsdienst hield Daillet-Wiedemann en zijn beweging al langer in de gaten.

Volgens justitie in Nancy was al snel duidelijk dat Rémy Daillet-Wiedemann achter de ontvoering zat. Hij zou een hele militaire operatie in gang gezet hebben om Mia bij haar oma te kidnappen. Het meisje moest ’gered’ worden, zo zei de ex politicus tegen het Franse BFM TV.