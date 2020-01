Nederlandse steun voor Poolse rechters: ’Bedreigd en ontslagen’

De Nederlandse advocaten dragen trots het bordje ’The Netherlands’. Ⓒ Georg van der Weyden

WARSCHAU - Gehuld in hun toga demonstreerden Nederlandse rechters zaterdag in Warschau om op te komen voor bedreigde Poolse collega’s. Zo’n 25.000 mensen bezochten de ’stille mars’ tegen de voortschrijdende afbraak van de rechtsstaat in de Oost-Europese lidstaat. „Vrije rechtbanken!” scandeerde een strijdbare menigte.