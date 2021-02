Avondklok per direct afschaffen ’pijnlijk voor demissionair kabinet’

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok. Het kabinet beraadt zich nog op een reactie, laat ook een woordvoerster van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten. Momenteel zitten de meest betrokken minister bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken.

’Goed nieuws’

Vanuit de Tweede Kamer klinken wel al reacties. PVV-leider Geert Wilders: „Goed nieuws. Ik heb altijd gezegd, de avondklok is buitenproportioneel.” Hij vraagt om een spoeddebat. De oppositieleider hekelt het besluit van het demissionair kabinet om de spertijd in te stellen. „Rutte heeft dus ten onrechte Nederland na negen uur ’s avonds opgesloten.” Kuzu van Denk spreekt van ‘prutswerk van de politiek’: „Lang leve de rechtsstaat.”

Het demissionaire kabinet is tijdens een debat over de verlenging van de avondklok, vorige week dinsdag, al gewaarschuwd door SGP-leider Kees van der Staaij. Hij was vooral kritisch over het gebruik van een artikel uit de noodtoestandswet. Volgens Van der Staaij gebruikt het kabinet hiermee een ‘uitzonderlijk juridisch kader’.

Maatregel ’valt niet onder coronawet’

„Daarom zijn wij eigenlijk extra streng bij deze maatregel. We hebben de coronawet hier uitvoerig besproken. Daar valt deze maatregel niet onder en dus ook niet onder alle waarborgen die bij die wet horen”, aldus de SGP’er een week geleden. „Eigenlijk vind ik het ook heel ongemakkelijk om het nu hier in het parlement te hebben over een verlenging, terwijl het eerstvolgende debat over de avondklok over de wet had moeten gaan. Want deze bijzondere noodwet zegt duidelijk dat er onverwijld een wetsvoorstel naar het parlement moet worden gestuurd, zodat de Tweede en de Eerste Kamer — dat is nu ook nog niet gebeurd — zich kunnen uitspreken over de invoering.” D66-Kamerlid Maarten Groothuizen vroeg zich af waarom het kabinet niet heeft gekozen om de avondklok onder de coronawet te hangen.