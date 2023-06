’China gaat Amerikanen afluisteren vanaf Cuba’

De krant baseert zich op Amerikaanse functionarissen die toegang hebben tot geheime inlichtingen. Diee beweren dat de overeenkomst zo goed als zeker is, maar een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat het hele verhaal niet klopt.

Door de plaatsing van afluisterapparatuur zouden de Chinezen volgens de WSJ elektronische communicatie kunnen onderscheppen in het zuidoosten van de VS, waar veel militaire bases staan. Analisten zeggen tegen de WSJ dat Beijing deze stap waarschijnlijk zou willen zetten als een tegenmaatregel voor de Amerikaanse aanwezigheid in de buurt van China. De Amerikanen zouden bijvoorbeeld met hun surveillancevluchten boven de Zuid-Chinese Zee ook in staat zijn om China af te luisteren.

Spionageballon

De toch al bekoelde relatie tussen China en de VS verslechterde eerder dit jaar toen een Chinese spionageballon opdook boven Amerikaans grondgebied. De Amerikanen schoten de ballon uit de lucht, maar China houdt vol dat dat nergens voor nodig was, omdat het een uit koers geraakte weerballon betrof.

De Amerikaanse regering zou zich zorgen maken over het nieuws, omdat Cuba zo dicht bij de VS ligt, op zo'n 230 kilometer van Florida. Het doet denken aan de Cubacrisis van 1962, toen de Sovjet-Unie kernraketten wilde plaatsen op het eiland. De regering van John F. Kennedy greep toen in met een zeeblokkade rond Cuba. De laatste jaren probeert Biden de banden met Cuba aan te halen, maar de regering in Havana heeft ook een steeds sterkere relatie met Beijing.