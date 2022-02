Ambassade VS waarschuwt Amerikanen voor aanslagen

„Er is gedreigd met aanvallen op winkelcentra, trein- en metrostations en andere openbare ontmoetingsplaatsen in grote stedelijke gebieden, waaronder Moskou en St. Petersburg, evenals in gebieden met verhoogde spanning langs de Russische grens met Oekraïne”, aldus de ambassade. „Zorg voor evacuatieplannen die niet afhankelijk zijn van de hulp van de Amerikaanse overheid.”

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg zich in een reactie op de waarschuwing van de Amerikaanse ambassade af of de VS de informatie over mogelijke aanslagen ook aan Rusland zelf hadden doorgegeven. „En zo niet, hoe moet iemand dit dan allemaal begrijpen?” zei ze.

Inval Oekraïne

President Joe Biden waarschuwde deze week voor een Russische inval. „We hebben reden om te geloven dat Russische strijdkrachten van plan zijn om Oekraïne in de komende week binnen te vallen”, zei de Amerikaanse president. De Verenigde Staten denken dat Rusland de Oekraïense hoofdstad Kiev als doelwit heeft.

Volgens een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensie zou zo’n 40 tot 50 procent van de troepen aan de grens met Oekraïne „klaarstaan om aan te vallen.” Dat is een groter aantal dan tot nu toe werd geconstateerd.

Rusland heeft de bewering dat het plannen zou hebben om Oekraïne aan te vallen de afgelopen weken herhaaldelijk tegengesproken.

