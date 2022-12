Man (40) gijzelt vrouw en kind in winkel na doden moeder (62), dader overleden

De politie meldde dat de man zijn 62-jarige moeder doodde in een flatgebouw in de wijk Prohlis in Dresden. Later gijzelde hij een werknemer en een kind in een winkelcentrum in de binnenstad. De autoriteiten hebben het winkelcentrum en omliggende gebieden ontruimd. De twee gijzelaars bleven ongedeerd.

Voordat de man naar het winkelcentrum was gereden, had hij geprobeerd het kantoorgebouw waar radio Dresden is gevestigd binnen te dringen, maar dat mislukte. Hij schoot vervolgens door een gat in de deur, maar medewerkers waren via een andere deur gevlucht. Niemand raakte gewond. Het motief van de man is onduidelijk. De politie zei eerder ervan uit te gaan dat hij psychische problemen had.

