Man (40) gijzelt vrouw en kind in winkel na doden moeder (70)

De dader is van het kantoorgebouw waar radio Dresden is gevestigd aan de rand van het centrum met een auto naar een winkelcentrum in de binnenstad gereden, waar hij een vrouw en een kind in gijzeling nam. Het winkelcentrum werd ontruimd en een speciale eenheid van de politie heeft de gijzeling in een winkel rond 12.30 uur beëindigd. De gijzelaars bleven ongedeerd.

De dader is zwaargewond geraakt en gearresteerd. Volgens de politie is het nog onduidelijk of de man door de speciale eenheid is verwond of zichzelf heeft toegetakeld. Hij ligt in een ziekenhuis en kan nog niet verhoord worden. De politie neemt aan dat hij psychische problemen heeft.

Ⓒ REUTERS

Ⓒ REUTERS