Schok door de post: doos vol met snoep én xtc wordt bij verkeerde huis bezorgd

Dat meldt de politie. Het pakket was op het verkeerde adres geleverd maar de ontvanger herkende het niet, deze belde vervolgens de politie.

„De ’snoepjes’ bleken MDMA pillen te zijn. Wees gewaarschuwd en neem geen onbekende pakketten in ontvangst!”, aldus de politie. Ook wordt benadrukt dat het belangrijk is nooit een buit als deze in een kliko te gooien. „Kinderen kunnen het vinden en kunnen denken dat het echt snoep is.”

Het is onbekend voor welk adres de bestelling wel bedoeld was. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.