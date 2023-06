Italiaanse prijs voor John van den Heuvel

De Ischia-prijs werd hem aangereikt door de bekende Italiaanse journalist Mario Orfeo, hoofd van het nieuws van de staatstelevisiezender Rai3. Deze zei vereerd te zijn om de prijs te geven aan Van den Heuvel omdat deze zo’n belangrijk onderzoek doet naar de georganiseerde criminaliteit.

De motivatie van de jury, bestaande uit Italiaanse topjournalisten, die Van den Heuvel tot winnaar van de prijs hadden uitgeroepen, luidde:

„Van den Heuvel wordt serieus met de dood bedreigd door de Mocro-maffia, het criminele netwerk. Hij heeft van binnenuit de internationale drugshandel beschreven en heeft onderzoek gedaan naar de georganiseerde criminaliteit in de hele wereld, van Colombia, een belangrijk punt in de drugswereld, tot aan Turkije. Met zijn onderzoek heeft hij drugsverkeer aangetoond door door te dringen tot de machtigste maffia’s ter wereld.”

De Italiaanse pers had grote belangstelling voor Van den Heuvel en hij moest verscheidene journalisten te woord staan. Van den Heuvel zei op zijn beurt vereerd te zijn dat hij deze belangrijke prijs had gekregen. Hij zei dat Nederland veel kan leren van Italië op verschillende gebieden. Niet alleen op het gebied van voetbal maar zeker ook op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad. „Ik hoop dat Nederland en Italië goed zullen samenwerken in de bestrijding van de criminaliteit”, zei Van den Heuvel tot het publiek, dat spontaan applaudisseerde.