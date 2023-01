Skipret van korte duur in Franse wintersportplaats: ’activisten vernielen sneeuwkanonnen’

Vermoedelijk was het een actie van milieuactivisten, meldden Franse media. In het najaar waren er protestacties tegen een groot waterreservoir dat onder meer wordt gebruikt voor de productie van kunstsneeuw.

Leidingen werden doorgesneden en transformatoren gestolen. Zeker vier sneeuwkanonnen zijn daardoor onbruikbaar. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de sabotage opgeëist, de politie heeft een onderzoek ingesteld. „Onze technici doen wat nodig is om haar sneeuwkanonnen weer operationeel te krijgen ”, zegt de burgemeester van La Clusaz Didier Thévenet.

Elders in de zuidelijke Alpenregio werden eind december ook al enkele sneeuwkanonnen beschadigd. „Geen ski zonder sneeuw”, was in het skigebied Les Gets met rode letters op de kanonnen gespoten. Ook in een Zwitsers skigebied werden onlangs sneeuwkanonnen vernield. Delen van sneeuwkanonnen bevinden zich soms onder het oppervlak. Daarmee zijn ze buiten dienst volgens de pistedienst, die op televisiezender France3 een reactie gaf.

Door het milde winterweer zijn veel wintersportplaatsen bij gebrek aan echte sneeuw overgegaan op kunstsneeuw. Maar lang niet overal. Rond de jaarwisseling was ongeveer de helft van de Franse skipistes gesloten. „Het doet ons verdriet, we zijn zelfs een beetje geschrokken. We doen ons werk, werknemers vertrouwen op deze infrastructuren voor hun activiteit. We hebben een gevoel van onrechtvaardigheid en hulpeloosheid: we zien alleen de schade”, betreurt Alexis Cachat-Rosset tegenover de regionale televisiezender.