Compensatie voor burgers die door plek op zwarte lijst schuldsanering misliepen

Dat zegt staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit). Op de zwarte lijst van de fiscus stonden zo’n 270.000 burgers en ondernemers, maar voorlopig krijgen alleen de duizenden die daarvan zwaar de dupe werden een vergoeding. Dat gaat om mensen die niet de schuldsanering in konden door de vermelding op de zwarte lijst en daardoor nog dieper in de financiële ellende kwamen. Zij krijgen nu 500 euro per halfjaar dat ze vertraging opliepen bij hun schuldsanering-aanvraag. Het gaat om 5000 à 14.000 mensen.

Of andere mensen ook compensatie krijgen, bekijkt het kabinet nog. Dan gaat het bijvoorbeeld om het overtreden van privacyregels of mensen die op basis van nationaliteit of geloof op de lijst zijn gezet. Wie geen ’materieel nadelig effect’ heeft gemerkt, moet het doen met een herhaald excuses. Dat geldt voor het gros van de 270.000 mensen op de lijst.

Signaleringssysteem

De zwarte lijsten van de Belastingdienst kwamen in de nasleep van de toeslagenaffaire aan het licht. De fiscus bleek jarenlang een signaleringssysteem te hebben bijgehouden waarbij mensen, soms al na een simpele melding van bijvoorbeeld de buren, op een zwarte lijst kwamen. En wie eenmaal op de lijst stond, kwam er moeilijk weer vanaf. Een plek op de lijst leverde mensen ook gedoe op. Naast het mislopen van schuldsanering hadden ze bijvoorbeeld meer moeite om toeslagen aan te vragen. Ook werden ze strenger gecontroleerd.