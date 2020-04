Duitsland overweegt grens met Nederland te sluiten

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer overweegt naar verluidt om ook de laatste grenzen te sluiten. Eerder al was dat met Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk, Luxemburg en Denemarken gebeurd. Polen en Tsjechië besloten zelf, eenzijdig om de slagbomen neer te halen.

Reden om nu ook de Nederlanders te weren kan de nieuwe inschatting van het gezaghebbende, medische Robert-Koch Instituut in Berlijn zijn. Deze pendant van het Nederlandse RIVM schat Nederland sinds donderdagavond als risicogebied van de Covid 19-pandemie in. Het veel grotere Duitsland heeft, door veel meer tests en tienduizenden ic-bedden, minder coronadoden dan Nederland.

Desondanks verzekerde het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen vrijdag tegenover deze krant dat de `grensbeoordeling´ met Nederland nog `niet veranderd` was. Wel is bekend dat het thema maandag bij het kabinetsberaad van Angela Merkel met haar ministers ter sprake komt.

Punt van discussie is vooral het reizen naar Duitsland via andere landen zoals Nederland. Berlijn is bang dat niet-Europese personen via vliegreizen en daarna de geopende landwegverbinding Duitsland binnenkomen. Tot dusver werden zestigduizend personen bij mobiele controles van de Duitse politie teruggestuurd.