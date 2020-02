’Computers en telefoons verplicht ontsleutelen’

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat opnieuw proberen om dat voor elkaar te krijgen, omdat het in 2018 nog juridisch onhaalbaar bleek door privacyregels. De Raad van State concludeerde toen nog dat privacy zwaarder weegt dan het vermoeden dat een verdachte verboden materiaal op zijn telefoon of computer heeft staan.

Het CDA wil dat Grapperhaus opnieuw een poging waagt, nu de hoogste Belgische rechter heeft besloten dat het bij de zuiderburen wél mag. „In Nederland zijn we terughoudend, maar dat is ten onrechte. Ik vind dat als iemand terecht staat hij of zij gedwongen moet kunnen worden de computer te openen”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg.

"Gaat mij zeer aan het hart"

Grapperhaus zegt met belangstelling te kijken naar de uitspraak van de Belgische rechter. „Het gaat mij zeer aan het hart. Ik vind wel dat we binnen de lijnen van privacy moeten blijven.” Toch ziet de CDA-bewindsman aanleiding om nog een poging te wagen. „Het idee werd afgewezen door de Raad van State in 2018. Gezien het aantal ontwikkelingen en de explosieve toename van kindermisbruik online ga ik er nog eens naar kijken.”

Nu is het lastig om vast te stellen of iemand verboden materiaal bezit op een computer of telefoon. Er moet namelijk vaak een code worden ingevoerd om toegang te krijgen tot gegevens. Zonder toegang tot zo’n apparaat, is ook niet vast te stellen of er verboden materiaal op staat.