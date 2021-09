McDonald’s doet plastic Happy Meal-speelgoed in de ban

Wie in 2025 een Happy Meal bestelt, krijgt een speeltje dat bestaat uit herbruikbaar materiaal. Denk aan een Batman gemaakt van karton, die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten. Maar ook speelgoedblokken zullen in de kindermaaltijd zitten.

Deze plastic speeltjes zijn vanaf 2025 niet meer te verkrijgen. Ⓒ ANP

Marketingtool

McDonald’s verkoopt de Happy Meal al sinds 1979. De kindermaaltijd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een marketingtool. McDonald’s heeft samenwerkingen met Disney, Warner Brothers en Hasbro.

Het bedrijf veranderde de Happy Meal in 2018 al hier en daar. Zo krijgen kinderen altijd groente of fruit. Ook zit er geen yoghurtdrink meer in.

Klanten maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen, verklaart Jenny McColloch, hoofd van de duurzaamheidsafdeling van McDonald’s. „Als we de planeet willen beschermen moeten we naar alle delen van ons bedrijf kijken, en dus ook naar de klantervaring.”