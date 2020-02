Na enquête kwam de bekende kramp

Ⓒ De Telegraaf

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat De Telegraaf een serie verhalen brengt over migratie. Aanleiding is de prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de bevolking in ons land jaarlijks met ruim 100.000 mensen zal groeien, vooral door de komst van buitenlanders. Die toestroom is goed voor de economie maar brengt ook vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, infrastructuur, de verzorgingsstaat en integratie.