Beter weer op komst: ’Mogelijk zelfs tropische temperaturen’

Het was zaterdagochtend nog even doorbijten met veel regen en bewolking, zoals de afgelopen tijd al het geval was. „Er volgt een vrij zonnige middag in een groot deel van het land. Het wordt 21 tot 24 graden. De dagen daarna verlopen vaak droog met een mix van wolken en zon”, aldus de meteoroloog. „We hebben te maken met vrij rustig Hollands zomerweer met de eerste dagen van de nieuwe week overdag gemiddeld 24 of 25 graden.”

Zondag wisselen wolken en de zon elkaar nog af. Het blijft goeddeels droog boven de twintig graden, „en dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. De wind komt uit het zuidwesten en is veelal matig van kracht. Al met al een prima dag om buiten lekker iets actief te ondernemen”, oppert Lafeber.

Kentering

In de loop van de week kan de korte broek uit de kast. Vanaf vrijdag wordt het na weken van regen ’duidelijk warmer’ vanwege hitte die overwaait vanuit het Oost-Europa. „De temperatuur laat vanaf dan een duidelijk stijgende trend zien. Donderdag is het op grote schaal 23 tot 27 graden en vrijdag stijgt de temperatuur naar 26 tot lokaal 30 graden.” Vooral in het zuiden en zuidoosten van het land loopt de temperatuur op, met volgende week zaterdag als hoogtepunt richting de 30 graden. „De dagen verlopen vaak droog met veel ruimte voor de zon.”

Volgens het weerstation valt zelfs een regionale hittegolf niet uit te sluiten. Daarvan is sprake bij een aaneengesloten periode van minimaal vijf dagen met 25 graden of meer, waarvan het op drie dagen minimaal 30 graden is. Het is alweer meer dan een maand geleden dat het überhaupt 30 graden in Nederland was.