Basisschooldirecteur kijkt video’s van kindermisbruik op dark web

Op zijn laptop troffen agenten 87 misbruikvideo’s aan. Swinnerton gebruikte speciale software om zich anoniem rond te bewegen op het dark web. „Mensen die kindermisbruikvideo’s bekijken zorgen ervoor dat er meer kinderen worden misbruikt en veroordelen hen tot een leven met extreme trauma’s”, aldus Julie Booker, medewerker van de National Crime Agency. Dat meldt de Daily Mail.

Het is niet duidelijk of Swinnerton ook fysiek kinderen heeft misbruikt. Volgens de aanklager is daar tot nu toe geen bewijs voor. De school waar Swinnerton werkzaam was laat in een verklaring weten ’dankbaar te zijn voor de steun van de ouders’ en verzekert hen dat het welzijn en de veiligheid van kinderen altijd voorop staat.