Op poging doodslag staat een maximumstraf van tien jaar Analyse: Quincy Promes kan rechtszaak straks maar beter wel bijwonen

Amsterdam - Quincy Promes speelde nog bij Ajax ten tijde van het steekincident op het familiefeest waarvan hij wordt verdacht, maar tegenwoordig is hij actief als aanvaller van Spartak Moskou. Het is niet bekend of hij van plan is om zijn rechtszaak bij te wonen. Zijn advocaat Gerard Spong wilde donderdag de media niet te woord staan en de woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat wel zal blijken of hij komt als er een dagvaarding is uitgebracht. „Dat kan nog even duren.”