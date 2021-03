Groei van internationale wapenverkoop stokt

In de periode 2011-2015 en 2016-2020 wisten de Amerikanen, de Fransen en de Duitsers hun wapenverkoop wel te laten toenemen, maar die groei werd teniet gedaan door een lagere wapenexport van Russen en Chinezen. De grootste afnemers van het wapentuig zijn - zoals gewoonlijk - vooral de landen in het Midden-Oosten dat als regio een groei zag van 25 procent aan wapenaankopen.

Grootste aankopers waren Saoedi-Arabië (+61 procent), Egypte (+136%) en Qatar (+361%), aldus het Stockholm International Peace Research Institute. Maar volgens het onderzoeksinstituut is het nog te vroeg om te concluderen dat de enorme groei aan wapenverkopen uit de voorgaande twee decennia tot aan 2010 over is, aldus Pieter Wezeman, hoofdonderzoeker bij het SIPRI. Hij wijst er op dat de totale hoeveelheid aan verkochte wapens nu niet veel minder is dan op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.

Coronapandemie

„Maar het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat landen als gevolg van de coronapandemie en de economische impact daarvan hun geplande wapenaankopen tegen het licht houden in de komende jaren”, aldus Wezeman die wel zag dat op het hoogtepunt van de pandemie nog een aantal landen voor recordbedragen aan wapeninkopen deden, zoals de miljardendeal die Saoedi-Arabie met Trump sloot.

De VS bleef dan ook de grootste exporteur van wapens en zag het aandeel wereldwijd stijgen van 32 naar 37 procent. Haast de helft van alle Amerikaanse wapenexporten had het Midden-Oosten als bestemming, waarbij Saoedi-Arabië maar liefst 24 procent van de totale Amerikaanse wapenverkopen voor zijn rekening nam.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, samen met zijn Franse tegenpool Jean-Yves Le Drian, en hun collega’s uit Jordanië en Egypte hielden vorige week in Parijs een ’vredesconferentie’ over het Midden-Oosten. Zowel Parijs als Berlijn zijn grote wapenexporteurs naar die regio, vooral naar Egypte dat de relaties met Turkije sterk ziet verslechteren. Ⓒ EPA

In de afgelopen tien jaar is het gat tussen de VS en Rusland als tweede wapenexporteur ter wereld alleen maar toegenomen, met zo’n 15 procent. Nummer drie en vier op de lijst, Frankrijk en Duitsland, zagen hun verkopen ook stevig toenemen, Frankrijk met 44 procent en Duitsland met 21 procent in het afgelopen decennium. Topmarkten voor de Duitsers waren Zuid-Korea, Algerije en Egypte.

Gevoelige klap

Die groei ging ten koste van de wapenexporten van Rusland en China. Vooral het verlies van India als afzetmarkt was een gevoelige klap voor de Russen die hun export naar dat land met 53 procent zagen afnemen. Peking moest het doen met een exportdaling van 7,8 procent.

Bekijk ook: Verzekeraars onder vuur om investeren in wapens

Het Midden-Oosten deed zijn bijnaam als kruitvat van de wereld weer alle eer aan in het afgelopen decennium. De wapenaankopen gingen daar met 25 procent omhoog, vooral naar Saoedi-Arabië dat onbedreigd aan kop gaat als grootste wapenimporteur ter wereld. Opvallend was dat de VAE minder wapens inkochten de afgelopen tijd, maar het SIPRI verwacht dat dit weer goed gemaakt gaat worden nu de oliestaatjes vorig jaar 50 F-35’s van de Amerikanen hebben gekocht.

Turkije heeft een eigen drone ontwikjkeld, de Bayraktar TB2, die erg succesvol is gebleken op het slagveld. Ⓒ ANP / HH

De opgelopen spanningen tussen Egypte en Turkije over de olievoorraden in de Middelllandse Zee zijn duidelijk terug te zien in de wapenaankopen van Caïro. Die steeg met 136 procent, vooral op maritiem gebied.

Bekijk ook: Erdogan vol zelfvertrouwen na slagveldsuccessen

Turkije zelf zag zijn internationale wapenaankopen dalen, mede als gevolg van de weigering van Washington om het land F-35’s te leveren, als straf voor de aanschaf van het Russische raketafweersysteem S-400. Daarnaast heeft Ankara grote vorderingen gemaakt met het opzetten van een eigen defensie-industrie waarvan vooral de Turkse drones op de slagvelden in Syrië, Libië en Nagorno-Karabach hun diensten ruimschoots hebben bewezen.