Man vrijgelaten na ’moordpoging’ op ex: ’bijtende stof’ blijkt urine

Knokke-Heist - In het Belgische Knokke-Heist is een 45-jarige Pool weer op vrije voeten gekomen nadat hij was opgepakt vanwege een vermeende moordpoging op zijn ex-partner. De verdachte zou een bijtende stof in het gezicht van het slachtoffer gegooid hebben, maar het blijkt in werkelijkheid om urine te gaan.