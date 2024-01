President Milei met IMF om de tafel over financiële en economische crisis in Argentinië

Inflatie van 198,4 procent in 2023

De kersverse president van Argentinië, Javier Milei heeft sinds maandag een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op bezoek. Met de internationale financiële instelling is de regering van de uiterst-rechtse president in gesprek over de afbetaling van de miljardenschuld die het Zuid-Amerikaanse land heeft bij het IMF.