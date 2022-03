LIVE | ’Taxibende’ eiste honderden euro’s voor kort ritje: ’Dacht dat ze me iets zouden aandoen’

Verslaggever Saskia Belleman is aanwezig bij de zaak in Amsterdam. Volg haar liveverslag onderaan dit bericht.

Dat bleek dinsdag tijdens de strafzaak tegen vier Amsterdamse taxichauffeurs die medio 2017 in georganiseerd verband op en vanaf Schiphol klanten veel te hoge bedragen zouden hebben gerekend voor taxiritten.

Klanten uit onder meer Zweden, Japan en China die weigerden te betalen of onvoldoende geld bij zich hadden, zouden zijn bedreigd en soms bestolen. De belangrijkste aanklachten zijn oplichting, diefstal met geweld en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtbank begint met de zaak van een Zweedse toerist die in februari 2017 vanaf Schiphol naar het Campanile hotel in Amsterdam wilde. Hij werd op Schiphol aangesproken door Tarik K., die hem naar een taxi bracht waar al 2 mannen inzaten. Eenmaal bij het hotel wilde de taxichauffeur 595 euro hebben voor een ritje dat hooguit 64 euro had mogen kosten. Dat had de Zweed niet. Tarik K. pakte 300 euro uit zijn portemonnee, en de bankpas van de Zweed. De mannen in de taxi dwongen hem om mee te gaan naar een pinautomaat, en pikten ook zijn fototoestel in, zei de Zweed later tegen de politie.

De toerist stond doodsangsten uit, zei hij tegen de politie. „Ik was echt in paniek. Ik dacht de hele tijd dat ze me iets zouden aandoen.” Tarik K. zegt niets van paniek te hebben gemerkt. „Ik heb toch enige mensenkennis, dat zou ik hebben gemerkt.”