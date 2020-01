MALLACOOTA - Ze blijven zo lang mogelijk in hun huis in Mallacoota, een normaal gesproken vredig kustplaatsje midden in de natuur voor pensionado’s en zomertoeristen, tussen Sydney en Melbourne in het uiterste zuidoosten van Australië. Nu wordt het gebid geteisterd door hevige bosbranden. „We zijn doodsbang voor het vuur, maar beschermen ons bezit tot de laatste snik”, zeggen Martin en Mariska Ascher.