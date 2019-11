Hét misdaadnieuws van het jaar, beloofde uitgever Lebowski vorige maand in een ronkend persbericht over een ’alles onthullend boek’ van Heineken-ontvoerder Jan Boellaard. Even plotseling is de biecht van Boellaard van de baan. Tienduizenden reeds gedrukte boeken kunnen ongelezen in de papierversnipperaar. Wie stak een stokje voor Wij willen gangster worden?