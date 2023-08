Amerikaanse militairen opgepakt om moord op kermis in Duitsland

WITTLICH - Twee Amerikaanse militairen zijn opgepakt op verdenking dat ze in de nacht van zaterdag op zondag een man hebben gedood tijdens een kermis in het stadje Wittlich, in het westen van Duitsland, meldt de politie. Het slachtoffer, een 28-jarige man, zou tijdens een ruzie zijn neergestoken, waarna vier personen op de vlucht sloegen. „Dit hebben we hier nog nooit meegemaakt”, zei burgemeester Joachim Rodenkirch tegen lokale media.

Het straatbeeld in Wittlich nadat een man zaterdagavond werd gedood. Ⓒ ANP / dpa