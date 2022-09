Premium Het beste van De Telegraaf

Loods met dieren in vlammen op: ’Ons levenswerk in een half uur verwoest’

Nieuw-Vennep - Duizenden dieren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag omgekomen bij een grote brand in een loods in het Noord-Hollandse Nieuw-Vennep. Daarin bevonden zich onder meer een aquarium- en een vogelspeciaalzaak. „Vanmorgen vonden we nog twee levende koikarpers in het bluswater”, vertelt een buurman ontdaan.